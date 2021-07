Belen Rodriguez torna a Tu sì que Vales, ma Giulia Stabile resta: il suo ruolo (Di martedì 20 luglio 2021) Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Marì è tornata a Tu sì que Vales, ma Giulia Stabile resta nel cast del programma: il suo ruolo. Belen Rodriguez ha da poco dato alla luce Luna Marì. Per questo motivo com’è giusto che sia, la bella modella argentina si è presa qualche giorno di pausa, staccando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 luglio 2021)dopo la nascita di Luna Marì èta a Tu sì que, manel cast del programma: il suoha da poco dato alla luce Luna Marì. Per questo motivo com’è giusto che sia, la bella modella argentina si è presa qualche giorno di pausa, staccando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

GiuseppeporroIt : Tu Si Que Vales, Giulia Stabile al posto di Belen Rodríguez? Ecco come stanno realmente le cose #tusiquevales… - queenindiscusse : RT @certesere: no vabbè belen rodriguez violando l’articolo 7!! - Sangio_Giulia_ : RT @certesere: no vabbè belen rodriguez violando l’articolo 7!! - DSpettacolo : Belén Rodriguez, a una settimana dalla nascita di Luna Marì, è già pronta per tornare al lavoro. Per la piccola è i… - redazionerumors : #BelenRodriguez: a una settimana dal parto si torna al lavoro! ?? #tusiquevales #belen @WittyTV @tusiquevales_it sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Enrico Brignano papà bis, Flora Canto ha partorito: è nato il figlio Niccolò Enrico Brignano e Flora Canto, è nato Niccolò approfondimento Da Belen Rodriguez a Flora Canto, chi diventerà mamma nell'estate 2021 "E finalmente sei arrivato piccolo angelo. Ti aspettavamo da ...

Belen dopo il parto torna a lavorare: forma fisica al top Belen Rodriguez è di nuovo mamma. Lo scorso 12 luglio la soubrette argentina ha dato alla luce la piccola Luna Marì , frutto del grande amore per il compagno Antonino Spinalbese . A pochi giorni dal ...

Belén Rodriguez, il primo incontro di Santiago e Luna Marì Vanity Fair Italia Belen Rodriguez torna a Tu sì que Vales, ma Giulia Stabile resta: il suo ruolo Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Marì è tornata a Tu sì que vales, ma Giulia Stabile resta nel cast del programma: il suo ruolo.

Antonino Spinalbese è un papà dolcissimo . Il 27enne compagno di Belen Rodriguez non riesce a separarsi dalla sua piccola Luna Marì. La bimba, nata il 12 luglio scorso è felice e serena tra le braccia del suo papà. Mentre Belen è impegnata p ...

Enrico Brignano e Flora Canto, è nato Niccolò approfondimento Daa Flora Canto, chi diventerà mamma nell'estate 2021 "E finalmente sei arrivato piccolo angelo. Ti aspettavamo da ...è di nuovo mamma. Lo scorso 12 luglio la soubrette argentina ha dato alla luce la piccola Luna Marì , frutto del grande amore per il compagno Antonino Spinalbese . A pochi giorni dal ...Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Marì è tornata a Tu sì que vales, ma Giulia Stabile resta nel cast del programma: il suo ruolo.. Il 27enne compagno di Belen Rodriguez non riesce a separarsi dalla sua piccola Luna Marì. La bimba, nata il 12 luglio scorso è felice e serena tra le braccia del suo papà. Mentre Belen è impegnata p ...