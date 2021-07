Atalanta, annullate le due amichevoli settimanali contro Modena e Pergolettese (Di martedì 20 luglio 2021) Niente sgambate sul campo principale di Zingonia venerdì 23 col Modena e domenica 25 con la Pergolettese, entrambe previste con inizio alle ore 17. Squadra ancora a ranghi ridotti, con pochi effettivi a disposizione e molti titolari assenti per la lunga appendice stagionale di Euro 2020. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 luglio 2021) Niente sgambate sul campo principale di Zingonia venerdì 23 cole domenica 25 con la, entrambe previste con inizio alle ore 17. Squadra ancora a ranghi ridotti, con pochi effettivi a disposizione e molti titolari assenti per la lunga appendice stagionale di Euro 2020.

Advertising

webecodibergamo : Niente sgambate sul campo principale di Zingonia venerdì 23 col Modena e domenica 25 con la Pergolettese - zazoomblog : Atalanta annullate le due amichevoli in programma in settimana contro Modena e Pergolettese - #Atalanta #annullate… - sportface2016 : #Atalanta, annullate le due amichevoli in programma in settimana contro #Modena e #Pergolettese -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta annullate Atalanta, annullate le due amichevoli in programma in settimana contro Modena e Pergolettese L'Atalanta ha annullato le due amichevoli che si sarebbero dovute disputare in settimana , prima venerdì 23 contro il Modena, quindi domenica 25 contro la Pergolettese. In questo finale di luglio, ...

La lista di Sarri: da Hysaj a Ilicic, ecco i cinque nomi per il sì alla Lazio Sul primo aspetto le distanze si sono ridotte, ma non sono state ancora annullate del tutto. Dopo ... l'altro lo sloveno Ilicic che è in uscita dall'Atalanta. Ilici potrebbe eventualmente giocare anche ...

Atalanta, annullate le amichevoli con Modena e Pergolettese Corriere Bergamo - Corriere della Sera Modena, annullato il test amichevole di venerdì con l'Atalanta Con una nota ufficiale Modena F.C. comunica, che per motivi indipendenti dalla propria volontà, l’amichevole con l’Atalanta è stata annullata. Di seguito il riepilogo ...

Atalanta, annullate le amichevoli con Modena e Pergolettese Erano in programma per il 23 e 25 luglio. Al momento sono invece confermate le partite contro il Pordenone e il West Ham, a Londra il 7 agosto.Dopo gli impegni con le rispettive nazionali tornano ad a ...

L'ha annullato le due amichevoli che si sarebbero dovute disputare in settimana , prima venerdì 23 contro il Modena, quindi domenica 25 contro la Pergolettese. In questo finale di luglio, ...Sul primo aspetto le distanze si sono ridotte, ma non sono state ancoradel tutto. Dopo ... l'altro lo sloveno Ilicic che è in uscita dall'. Ilici potrebbe eventualmente giocare anche ...Con una nota ufficiale Modena F.C. comunica, che per motivi indipendenti dalla propria volontà, l’amichevole con l’Atalanta è stata annullata. Di seguito il riepilogo ...Erano in programma per il 23 e 25 luglio. Al momento sono invece confermate le partite contro il Pordenone e il West Ham, a Londra il 7 agosto.Dopo gli impegni con le rispettive nazionali tornano ad a ...