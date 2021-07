Ufficiale: l’ex Fiorentina Maxi Olivera torna in Messico all’Fc Juarez (Di lunedì 19 luglio 2021) l’ex difensore della Fiorentina Maxi Olivera, che ha lasciato i viola lo scorso 30 giugno, torna a vestire la maglia dell’FC Juarez in Messico, dove ha militato nei primi sei mesi del 2020-21. Ecco l’annuncio social: / ¡Una vez Bravo, siempre Bravo! ¡Bienvenido de vuelta, @Maxi Olivera13! Todo Juárez celebra tu regreso.#MásBravosQueNunca #JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/RnrTfDBrBH — FC Juárez (@fcJuarezoficial) July 19, 2021 Foto: Twitter Fc Juarez L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021)difensore della, che ha lasciato i viola lo scorso 30 giugno,a vestire la maglia dell’FCin, dove ha militato nei primi sei mesi del 2020-21. Ecco l’annuncio social: / ¡Una vez Bravo, siempre Bravo! ¡Bienvenido de vuelta, @13! Todo Juárez celebra tu regreso.#MásBravosQueNunca #JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/RnrTfDBrBH — FC Juárez (@fcoficial) July 19, 2021 Foto: Twitter FcL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

