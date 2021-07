Turandot | edizione 2015 | in onda su RAI 5

(Di lunedì 19 luglio 2021) Innel lunedì mattina di RAI 5, la. Si tratta della versione che fu messa in scena nelpresso il Teatro alla Scala. A dirigere l’orchestra il maestro Riccardo Chailly. In occasione dell’Expo di 5 anji fa, questa opera clou ma incompiuta di Giacomo Puccini è stata rappresentata come quando per la prima volta nel 1926 fu messa in scena alla Scala. Con la regia di Luciano Berio, si tratta di uno spettacolo, elegante e del tutto raffinato, grazie anche alle scene di Raimund Bauer. Ad occuparsi dei costumi c’è Andrea Schmidt-Futterer, le luci sono di Duane Schuler e la coreografia di Denni Sayers. Nel cast vedremo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turandot edizione

OperaClick

... nel 1986, aveva creato una favolosadi "Un ballo in maschera") aveva idee ben precise (... episodio del film collettivo "Boccaccio '70", 1962) a realizzare insieme a lui "". "Federico ...... Prestigiose sono le collaborazioni che la Fondazione Versiliana ha messo in campo per l'...con il Museo del Tessuto di Prato ( 29 agosto) per un approfondimento sulla mostra "e l'...TONES ON THE STONES 2021XV edizione (22 luglio – 5 settembre) presenta NO(T)TE DI STELLE Un grande evento multimediale e immersivo dedicato al repertorio operistico il 24 luglio a TONES T ...Per la casa del Marco Polo in cui visse il Maestro tra il 1921 e il 1923 partono i lavori per tornare all’antico splendore: prima tappa, il tetto ...