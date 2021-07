TIM annuncia alcune rimodulazioni per rete fissa a partire dal 1° settembre (Di lunedì 19 luglio 2021) A partire dal 1° settembre alcuni clienti TIM con alcune delle offerte del piano TIM Connet subiranno una rimodulazione del prezzo del contratto L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 19 luglio 2021) Adal 1°alcuni clienti TIM condelle offerte del piano TIM Connet subiranno una rimodulazione del prezzo del contratto L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

cellicom : TIM annuncia alcune rimodulazioni per rete fissa a partire dal 1° settembre - TuttoAndroid : TIM annuncia alcune rimodulazioni per rete fissa a partire dal 1° settembre - TuttoTechNet : TIM annuncia alcune rimodulazioni per rete fissa a partire dal 1° settembre -