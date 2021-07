Strage di via D’Amelio, una ferita ancora aperta: il ricordo per i 29 anni (Di lunedì 19 luglio 2021) Alle 16:58 del 19 luglio 1992 il giudice antimafia Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta perdevano la vita nella Strage di via D’Amelio: da quel drammatico giorno sono passati 29 anni. Per l’anniversario la Rai ha pensato a una programmazione speciale. (foto di pubblico dominio)Si dice che il tempo sia in grado di curare le ferite. Nel caso della Strage di via D’Amelio però, esattamente come per quella di Capaci, nonostante siano ormai passati 29 anni, il dolore resta ancora oggi vivo e continuerà a restarlo negli anni a ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 luglio 2021) Alle 16:58 del 19 luglio 1992 il giudice antimafia Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta perdevano la vita nelladi via: da quel drammatico giorno sono passati 29. Per l’versario la Rai ha pensato a una programmazione speciale. (foto di pubblico dominio)Si dice che il tempo sia in grado di curare le ferite. Nel caso delladi viaperò, esattamente come per quella di Capaci, nonostante siano ormai passati 29, il dolore restaoggi vivo e continuerà a restarlo neglia ...

chetempochefa : “È normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio.' Ricordiamo il ma… - RadioItalia : 'Ci sono stati uomini che hanno continuato Nonostante intorno fosse tutto bruciato...' Per non dimenticare la stra… - zaiapresidente : ? Ventinove anni fa oggi, nella strage mafiosa di Via D’Amelio, perdeva la vita il giudice Paolo Borsellino insieme… - VoceDeRoma : RT @Antonio79B: 'Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno'. #19luglio 1992 morivano, nella strag… - cosettaraguso : RT @chetempochefa: “È normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio.' Ricordiamo il magistr… -