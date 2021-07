Skate 4 non sarà all'EA Play Live ma gli sviluppatori condivideranno novità oggi (Di lunedì 19 luglio 2021) È passato più di un anno da quando EA ha annunciato Skate 4, il tanto atteso revival dell'amata serie, ma dall'annuncio non abbiamo ricevuto quasi nessun aggiornamento sul gioco dallo sviluppatore Full Circle. Con l'EA Play Live in arrivo, molti speravano che avremmo visto qualcosa del nuovo Skate, ma sembra che non sarà così. Su Twitter, l'account Skate ufficiale ha confermato che il gioco non farà parte dello show EA Play Live in programma alla fine di questa settimana. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021) È passato più di un anno da quando EA ha annunciato4, il tanto atteso revival dell'amata serie, ma dall'annuncio non abbiamo ricevuto quasi nessun aggiornamento sul gioco dallo sviluppatore Full Circle. Con l'EAin arrivo, molti speravano che avremmo visto qualcosa del nuovo, ma sembra che noncosì. Su Twitter, l'accountufficiale ha confermato che il gioco non farà parte dello show EAin programma alla fine di questa settimana. Leggi altro...

Advertising

Biagio71To : Diana: “Zio, disegni pinguino?”. (Meglio di così non riesco…). #disegniserali #disegniamatita #pennarelli… - GamingTalker : Skate 4 non sarà all'EA Play Live 2021, ma qualcosa sarà mostrato domani, lunedì 19 luglio - GamingToday4 : Skate non sarà all’EA Play Live, ma mostrerà qualcosa domani - Forgotten_X_Kid : Ah, e poi non vedo l'ora di guardare le gare di skate #Tokyo2020 - Multiplayerit : Skate non sarà all'EA Play Live, ma mostrerà qualcosa domani -