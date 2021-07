Roberta Capua fuori di sè “E’ inutile che …”

(Di martedì 20 luglio 2021)è arrivata da qualche settimana su Rai 1 dove insieme a Gianluca Semprini intrattiene il pubblico con la trasmissione ‘Estate in diretta’. Il suo arrivo è stato accolto con molto entusiasmo e la trasmissione da lei condotta è giorno dopo giorno sempre più seguita. Negli ultimi giorni si sta molto parlando della probabile conduzione delladi una delle trasmissioni più seguite della Rai ovvero UnoMattina. Quello che in tanti si stanno chiedendo è se la voce sia fondata oppure se semplicemente si tratta di un rumor senza alcun fondamento. Sulla questione è intervenuta la presentatrice nel corso di una diretta con Davide ...

Advertising

RaiUno : ?? Insieme agli Audio 2 inizia una nuova puntata di #EstateInDiretta con Roberta Capua e @gianlusempri ????????… - MondoGaio : Amo tantissimo Roberta Capua, ma le interviste non sono il suo forte #estateindiretta - LeddiMarco : RT @RaiUno: ?? Insieme agli Audio 2 inizia una nuova puntata di #EstateInDiretta con Roberta Capua e @gianlusempri ???????? - FinarMariasole : RT @RaiUno: ?? Insieme agli Audio 2 inizia una nuova puntata di #EstateInDiretta con Roberta Capua e @gianlusempri ???????? - an12frnc : RT @RaiUno: ?? Insieme agli Audio 2 inizia una nuova puntata di #EstateInDiretta con Roberta Capua e @gianlusempri ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Capua

Gossip e TV

Da lì mi sono reso conto degli anni che passano ed ho scritto il libro 'La giovinezza è sopravvalutata'.' Paolo Hendel ha quindi regalato un aneddoto a, tornando sull'argomento 'donna': ...è arrivata da qualche settimana su Rai 1 dove insieme a Gianluca Semprini intrattiene il pubblico con la trasmissione 'Estate in diretta'. Il suo arrivo è stato accolto con molto ...Paolo Hendel, ospite di Roberta Capua a Estate in diretta, parla di donne e di paternità, svelando che "sono diventato padre a 54 anni" ...Roberta Capua è arrivata da qualche settimana su Rai 1 dove insieme a Gianluca Semprini intrattiene il pubblico con la trasmissione 'Estate in diretta'. Il suo arrivo è stato accolto con molto entusia ...