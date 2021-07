(Di lunedì 19 luglio 2021) Si dice che Draghi volesse aiutare Giorgiasulla Rai. E ci crediamo. Sarebbe infatti il primo premier che in quarant’anni “possiede” una Rai totalmente controllata solo da partiti di maggioranza. Non proprio un record di cui andare fieri. Un po’ di storia. Fino alla metà degli anni Settanta la Rai era in mano esclusivamente ai partiti di governo. Era una Rai splendida e a suo modo pluralista, perché la Dc era composta da gente molto intelligente e soprattutto da democratici veri. E proprio perché lo erano a un certo punto capirono che nel consiglio di amministrazione dovevano avere voce tutti i partiti, a cominciare dal Pci.metà degli anni ...

Advertising

gervasoni1968 : Roba da regime: Meloni esclusa dalla Rai - Marco Gervasoni ?@GiorgiaMeloni? ?@FratellidItalia? - _aint_none : RT @NicolaPorro: Il professor Gervasoni contro l’allontanamento dell’unico partito di opposizione dal cda Rai ?? - corra_franco : RT @NicolaPorro: Il professor Gervasoni contro l’allontanamento dell’unico partito di opposizione dal cda Rai ?? - franco_sala : RT @NicolaPorro: Il professor Gervasoni contro l’allontanamento dell’unico partito di opposizione dal cda Rai ?? - NicolaPorro : Il professor Gervasoni contro l’allontanamento dell’unico partito di opposizione dal cda Rai ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roba regime

Nicola Porro

... giornalista, viaggiatore e scrittore, nonché conduttore radiofonico italiano durante il... comunque semprenostra - torna a casa. Il brano è tratto da una canzone che si intitola " Three ...Si parteggia con accenti mai uditi prima da queste parti per la ribellione contro il, ... non è che sono tutti inquadrati, ma il corpaccione del quotidiano è questaqui. Ho scritto che è ...Si dice che Draghi volesse aiutare Giorgia Meloni sulla Rai. E ci crediamo. Sarebbe infatti il primo premier che in quarant’anni “possiede” una Rai totalmente controllata solo da partiti di maggioranz ...E la tv pubblica, tanto per ritornare al nostro tema, lo sta propagandando da mane a sera, relegando a no vax, quindi ad appestati, tutti coloro che si permettono di non gettare il cervello all’ammass ...