Pregliasco: "Senza vaccino rischio per tutti. È utile a ogni età" (Di lunedì 19 luglio 2021) “Nella battaglia contro Covid-19 è davvero importante la copertura vaccinale per tutte le fasce d’età, alla luce di un rischio che c’è per tutti. Anche nei giovani e nei giovanissimi, considerato che l?1% di loro ha comunque delle complicanze. Non sarà tantissimo, ma qualcuno soffre”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, commenta a ‘Studio 24’ su RaiNews24 le parole del leader della Lega Matteo Salvini, secondo il quale “l’obiettivo è garantire il vaccino a chi ha più di 70 anni, Senza inseguire, multare e punire chi ha 20 e 30 anni, che ha diritto a tornare alla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) “Nella battaglia contro Covid-19 è davvero importante la copertura vaccinale per tutte le fasce d’età, alla luce di unche c’è per. Anche nei giovani e nei giovanissimi, considerato che l?1% di loro ha comunque delle complicanze. Non sarà tantissimo, ma qualcuno soffre”. Così il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, commenta a ‘Studio 24’ su RaiNews24 le parole del leader della Lega Matteo Salvini, secondo il quale “l’obiettivo è garantire ila chi ha più di 70 anni,inseguire, multare e punire chi ha 20 e 30 anni, che ha diritto a tornare alla ...

Advertising

gattorosarosa : RT @HuffPostItalia: Pregliasco: 'Senza vaccino rischio per tutti. È utile a ogni età' - Dagherrotipo1 : RT @HuffPostItalia: Pregliasco: 'Senza vaccino rischio per tutti. È utile a ogni età' - italianelcuore3 : Pregliasco: 'Senza vaccino rischio per tutti. È utile a ogni età'. ?? - HuffPostItalia : Pregliasco: 'Senza vaccino rischio per tutti. È utile a ogni età' - liberenotizie : Vaccini, Pregliasco risponde a Salvini: 'Senza è rischio per tutti'. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco Senza Covid, in Inghilterra scatta il "Freedom day": da oggi stop alle restrizioni ... si può tornare a lavorare in ufficio e il servizio bar è nuovamente autorizzato nei pub senza più ...quando serve " ha commentato il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco e ...

Vaccini, Pregliasco: 'E' probabile che sia necessaria la terza dose nel 2022' Pregliasco, ha infine, puntualizzato che 'purtroppo ci si può infettare anche da vaccinati, però l'...degli Invalsi che sono stati pessimi a causa della dad realizzata in modo emergenziale senza un'...

Vaccini, Pregliasco risponde a Salvini: "Senza è rischio per tutti" Adnkronos Pregliasco: "Senza vaccino rischio per tutti. È utile a ogni età" Il virologo risponde al leader della Lega Matteo Salvini secondo cui è necessario "garantire il vaccino a chi ha più di 70 anni, senza inseguire, multare e punire chi ha 20 e 30 anni, che ha diritto a ...

Vaccini, Pregliasco risponde a Salvini: “Senza è rischio per tutti” Nella battaglia contro Covid 19 in Italia è “davvero importante la copertura” vaccinale “per tutte le fasce d’età, alla luce di un rischio che c’è per tutti. Anche nei giovani” e nei giovanissimi, con ...

... si può tornare a lavorare in ufficio e il servizio bar è nuovamente autorizzato nei pubpiù ...quando serve " ha commentato il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizioe ..., ha infine, puntualizzato che 'purtroppo ci si può infettare anche da vaccinati, però l'...degli Invalsi che sono stati pessimi a causa della dad realizzata in modo emergenzialeun'...Il virologo risponde al leader della Lega Matteo Salvini secondo cui è necessario "garantire il vaccino a chi ha più di 70 anni, senza inseguire, multare e punire chi ha 20 e 30 anni, che ha diritto a ...Nella battaglia contro Covid 19 in Italia è “davvero importante la copertura” vaccinale “per tutte le fasce d’età, alla luce di un rischio che c’è per tutti. Anche nei giovani” e nei giovanissimi, con ...