Maltempo: in Belgio 31 morti accertati, dispersi scendono a 70 (Di lunedì 19 luglio 2021) Scende a 31 il numero dei dispersi in Belgio a seguito delle alluvioni della scorsa settimana, mentre le vittime accertate finora sono 31. Lo ha riferito in conferenza stampa il primo ministro belga, Alexander De Croo, spiegando che nelle ...

Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania: lo ha reso noto questa mattina la poliz… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania. In Belgio, intanto, il totale dei morti… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizz… - natalinatweet : RT @tigella: Ce ne vuole di coraggio per chiamare 'maltempo' quello che sta succedendo tra Belgio e Germania. O ignoranza. O faccia come il… - yahoo_italia : In Belgio queste sono le immagini che sono state girate il 15 luglio, quando il maltempo ha duramente colpito numer… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Belgio Maltempo: in Belgio 31 morti accertati, dispersi scendono a 70 Scende a 31 il numero dei dispersi in Belgio a seguito delle alluvioni della scorsa settimana, mentre le vittime accertate finora sono 31. Lo ha riferito in conferenza stampa il primo ministro belga, Alexander De Croo, spiegando che nelle ...

Belgio: Ans, case salesiane danneggiate. Comunità mobilitate per aiutare gli sfollati Al centro spirituale di Farnières, invece, il maltempo non ha avuto alcun impatto sulla casa. Così, la comunità si è subito mobilitata per preparare pasti per le vittime di queste gravi inondazioni e ...

Maltempo: media Belgio, almeno 36 morti, centinaia dispersi - Ultima Ora Agenzia ANSA Maltempo, Coldiretti: 517 tempeste, la peggior estate del decennio Il moltiplicarsi di eventi estremi – evidenzia la Coldiretti – ha pesanti effetti sulla vita delle persone ma anche sulle attività produttive ...

Maltempo: in Belgio 31 morti accertati, dispersi scendono a 70 Scende a 31 il numero dei dispersi in Belgio a seguito delle alluvioni della scorsa settimana, mentre le vittime accertate finora sono 31. (ANSA) ...

