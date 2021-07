L’indiscrezione | Juve | non solo Locatelli Allegri pensa sempre a Pjanic

Leggi su alfredopedulla

Doppio colpo per il centrocampo della? Non lo escludiamo. Intanto il prossimo incontro dovrebbe essere quello giusto per chiudere l'operazionecon il Sassuolo. La volontà di Manuel è quella di andare allae basta. Ma un'uscita potrebbe comportare un'altra entrata. Econtinua a essere un estimatore di Miralemche il Barcellona è pronto a liberare dopo una stagione non da tramandare. Quindi il doppio colpo a centrocampo non è una certezza ma una possibiliità da non trascurare.