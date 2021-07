Giustizia, asse Conte-Letta. Draghi adesso è costretto a trattare (Di lunedì 19 luglio 2021) Per il governo Draghi la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per stabilire i nuovi equilibri dopo l'investitura ufficiale del nuovo leader del M5s, Giuseppe Conte. L'avvocato vedrà il premier per affrontare una questione spinosa, la riforma della Giustizia di Marta Cartabia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 19 luglio 2021) Per il governola giornata di oggi potrebbe essere decisiva per stabilire i nuovi equilibri dopo l'investitura ufficiale del nuovo leader del M5s, Giuseppe. L'avvocato vedrà il premier per affrontare una questione spinosa, la riforma delladi Marta Cartabia Segui su affaritaliani.it

