Così l'ideologia del M5s può dimezzare il Recovery (Di lunedì 19 luglio 2021) Emendamento M5s rimette in discussione il Pnrr. Se i tempi si allungano, si possono perdere risorse Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) Emendamento M5s rimette in discussione il Pnrr. Se i tempi si allungano, si possono perdere risorse

Così l'ideologia del M5s può dimezzare il Recovery : 100 miliardi sono a rischio Anche dando per scontato (ma non è esattamente così viste le tante insofferenze M5s) che l'Italia riesca a rispettare il cronoprogramma delle riforme di giustizia, concorrenza, ammortizzatori sociali ...

