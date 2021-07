Contagi e focolai in crescita. Ma per Salvini non se ne parla di imporre obblighi. Specie ai più giovani, che invece sono la categoria più a rischio (Di lunedì 19 luglio 2021) “Va completata l’opera egregia del generale Figliuolo, ma non se ne parla di imporre obblighi, Specie ai più giovani. Dall’inizio della pandemia, i morti tra i 10 e i 29 anni sono stati 85, vale a dire lo 0,1%”. È quanto ha detto a Repubblica, il leader della Lega Matteo Salvini a proposito della nuova ondata di Contagi in corso in Italia. “Mettiamo in sicurezza dai 60 in su, da 40 a 59 scelgano – ha aggiunto il Capitano -, per i giovani non serve. Per di più, se vogliamo il Green Pass per tutti, al momento finiremmo a ottobre, facendo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) “Va completata l’opera egregia del generale Figliuolo, ma non se nediai più. Dall’inizio della pandemia, i morti tra i 10 e i 29 annistati 85, vale a dire lo 0,1%”. È quanto ha detto a Repubblica, il leader della Lega Matteoa proposito della nuova ondata diin corso in Italia. “Mettiamo in sicurezza dai 60 in su, da 40 a 59 scelgano – ha aggiunto il Capitano -, per inon serve. Per di più, se vogliamo il Green Pass per tutti, al momento finiremmo a ottobre, facendo ...

Advertising

matteoc1951 : RT @Patty66509580: Contagi e focolai in crescita. Ma per Salvini non se ne parla di imporre obblighi. Specie ai più giovani, che invece son… - Patty66509580 : Contagi e focolai in crescita. Ma per Salvini non se ne parla di imporre obblighi. Specie ai più giovani, che invec… - hogiadato : RT @LaNotiziaTweet: Contagi e focolai in crescita. Ma per #Salvini non se ne parla di imporre obblighi. Specie ai più giovani, che invece s… - libellula58 : RT @LaNotiziaTweet: Contagi e focolai in crescita. Ma per #Salvini non se ne parla di imporre obblighi. Specie ai più giovani, che invece s… - LaNotiziaTweet : Contagi e focolai in crescita. Ma per #Salvini non se ne parla di imporre obblighi. Specie ai più giovani, che inve… -