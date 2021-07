Anagni | assalito da uno sciame di vespe muore sul tetto di casa | Alberto aveva 52 anni

Advertising

Anagni, assalito dalle vespe muore sul tetto di casa per shock anafilattico: Alberto Fontana lascia moglie e due figli

Quest'oggi si sono celebrati i funerali nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore in località Osteria della Fontana di. Il fatto riporta alla luce l'episodio analogo che costò la vita ad Anna ...Non è ancora chiara la dinamica esatta dell'accaduto, su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di(non è esclusa, infatti, l'ipotesi di un malore). Punto dalle vespe, lascia ...Lo scontro tra auto in autostrada è stato fatale per una cinquantenne. Una donna è morta nell'incidente tra auto nel tratto fiorentino dell'A1, tra Valdarno e Incisa Reggello ...Alberto Fontana è morto dopo essere stato punto da una vespa. È morto a causa dello shock anafilattico provocato dalla puntura dell'insetto. Il 52 enne stava sistemando ...