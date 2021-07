A Civitavecchia arriva l’International Street Food 2021: ecco quando, dove e gli appuntamenti (Di lunedì 19 luglio 2021) La città di Civitavecchia è pronta ad accogliere uno dei circuiti più importanti nazionali del “cibo di strada”. Lo Street Food è oramai diventato un nuovo modo di presentare il cibo e farlo conoscere in giro per l’Italia. Dopo circa un anno e mezzo, a causa della pandemia, nelle maggiori piazze italiane si terrà la V Edizione dell’ International Street Food 2021. La IX tappa di questa manifestazione, da giovedì 22 a domenica 25 luglio 2021, sarà accolta dalla città di Civitavecchia (Giovedì dalle ore 18, mentre il venerdì, il sabato e la domenica dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) La città diè pronta ad accogliere uno dei circuiti più importanti nazionali del “cibo di strada”. Loè oramai diventato un nuovo modo di presentare il cibo e farlo conoscere in giro per l’Italia. Dopo circa un anno e mezzo, a causa della pandemia, nelle maggiori piazze italiane si terrà la V Edizione dell’ International. La IX tappa di questa manifestazione, da giovedì 22 a domenica 25 luglio, sarà accolta dalla città di(Giovedì dalle ore 18, mentre il venerdì, il sabato e la domenica dalle ...

Advertising

CorriereCitta : A Civitavecchia arriva l’International Street Food 2021: ecco quando, dove e gli appuntamenti - Big_Notizie : Vaccinazioni, nel Lazio superate le 6 milioni di dosi somministrate. Domani campagna itinerante arriva a Civitavecc… - LuciaLaVita1 : RT @soniabetz1: Da Civitavecchia arriva un importante risultato per l’ambiente grazie al #M5S . - _marlene1265 : RT @soniabetz1: Da Civitavecchia arriva un importante risultato per l’ambiente grazie al #M5S . - Simo07827689 : RT @soniabetz1: Da Civitavecchia arriva un importante risultato per l’ambiente grazie al #M5S . -