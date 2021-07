Quota 100: aumentano le possibilità di conferma, come funzionerebbe? (Di domenica 18 luglio 2021) La Quota 100 è misura nata con la legislatura attuale, anche se con un governo diverso da quello in corso. Era il primo governo Presieduto da Giuseppe Conte, quello del doppio Vice Premier con Salvini e Di Maio, quello giallo-verde, con Movimento 5 Stelle e Lega insieme in maggioranza. Poi si passò al governo Conte bis, senza la Lega e con PD, Leu e Italia Viva al posto di Salvini e soci ad affiancare il Movimento 5 Stelle. E la Quota 100 continuò la sua sperimentazione nonostante non piacesse al Centrosinistra. Il nuovo esecutivo Draghi ha confermato la misura fino alla sua scadenza naturale, cioè fino al 31 dicembre prossimo. Mai ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 luglio 2021) La100 è misura nata con la legislatura attuale, anche se con un governo diverso da quello in corso. Era il primo governo Presieduto da Giuseppe Conte, quello del doppio Vice Premier con Salvini e Di Maio, quello giallo-verde, con Movimento 5 Stelle e Lega insieme in maggioranza. Poi si passò al governo Conte bis, senza la Lega e con PD, Leu e Italia Viva al posto di Salvini e soci ad affiancare il Movimento 5 Stelle. E la100 continuò la sua sperimentazione nonostante non piacesse al Centrosinistra. Il nuovo esecutivo Draghi hato la misura fino alla sua scadenza naturale, cioè fino al 31 dicembre prossimo. Mai ...

francescoseghez : Quota 100 ha creato i posti di lavoro promessi (soprattutto per i giovani)? La risposta (ormai scontata) è no. Il… - ilfoglio_it : Il presidente dell'Inps smentisce la sua stessa propaganda: Quota 100 è andata prevalentemente a uomini, dipendenti… - McEnrie : RT @AndreaSpanu6: L’INPS ha certificato che “quota 100”, sbandierata da #Conte, M5S e Lega come una formidabile arma di rilancio dell’occup… - bertolire : RT @federicofubini: Quota 100 è un trasferimento netto di risorse dalle donne agli uomini, dai redditi bassi ai redditi medio-alti. Lo è an… - MassimoArcolin : RT @federicofubini: Quota 100 è un trasferimento netto di risorse dalle donne agli uomini, dai redditi bassi ai redditi medio-alti. Lo è an… -