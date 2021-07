Psg, Paredes: “Un sogno immaginare Messi con noi, ma non sarà così” (Di domenica 18 luglio 2021) “Era un sogno immaginare che potesse essere con noi la prossima stagione, ma non sarà così, spero che gli piaccia il posto dove sta giocando”. così Leandro Paredes ai microfoni di Espn spegne definitivamente le voci di un possibile approdo di Lionel Messi al Psg. La Pulce, infatti, non ha ancora rinnovato con il Barcellona, ed è ufficialmente svincolato dal 30 giugno scorso, ma nelle ultime settimane l’argentino e il club blaugrana hanno trovato l’intesa per continuare insieme. L’annuncio probabilmente arriverà una volta che Messi, reduce dalla vittoria ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) “Era unche potesse essere con noi la prossima stagione, ma non, spero che gli piaccia il posto dove sta giocando”.Leandroai microfoni di Espn spegne definitivamente le voci di un possibile approdo di Lionelal Psg. La Pulce, infatti, non ha ancora rinnovato con il Barcellona, ed è ufficialmente svincolato dal 30 giugno scorso, ma nelle ultime settimane l’argentino e il club blaugrana hanno trovato l’intesa per continuare insieme. L’annuncio probabilmente arriverà una volta che, reduce dalla vittoria ...

Advertising

PSG24hours : RT @sportface2016: #Calciomercato | Paredes allontana #Messi dal #PSG: 'Un sogno immaginarlo con noi, ma non sarà così' - sportface2016 : #Calciomercato | Paredes allontana #Messi dal #PSG: 'Un sogno immaginarlo con noi, ma non sarà così' - LUIS_E_OJEDA : Leandro Paredes asegura que Lionel Messi no llegará al PSG - futbolfrances_ : Leandro Paredes asegura que Lionel Messi no llegará al PSG - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????#Juventus, si valutano alternative a #Locatelli: torna d’attualità #Paredes per il centrocampo di #Allegri https:… -