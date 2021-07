Pogacar | relax a crono gustando il trionfo

(Di domenica 18 luglio 2021) Tour, altro acuto di Van Aert con lo sloveno in giallo che gestisce il grande vantaggio. Oggi la passerella a Parigi per un bis storico di ANGELO COSTA

Tour, altro acuto di Van Aert con lo sloveno in giallo che gestisce il grande vantaggio. Oggi la passerella a Parigi per un bis storico di ANGELO COSTA... più indietro altri fuggitivi sparsi qua e là, il gruppo ha chiuso ina 20'50'. La classifica generale è del tutto invariata rispetto a ieri: Tadej(UAE) conserva 5'45' su Jonas ...Tour, altro acuto di Van Aert con lo sloveno in giallo che gestisce il grande vantaggio. Oggi la passerella a Parigi per un bis storico ...Seconda vittoria per Matej al Tour 2021, a Libourne domina una fuga a 20 e si toglie qualche sassolino. Ballerini molto attivo nell’attacco ma fatto fuori nel momento topico. Nessun problema per Pogac ...