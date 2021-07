Marocco: boom di contagi, da 300 a 3mila in meno di un mese (Di domenica 18 luglio 2021) Con l'Aid al Kebira, la festa del sacrificio alle porte, chiusure e coprifuoco diventano impopolari, soprattutto in vista delle elezioni politiche d'autunno Leggi su rainews (Di domenica 18 luglio 2021) Con l'Aid al Kebira, la festa del sacrificio alle porte, chiusure e coprifuoco diventano impopolari, soprattutto in vista delle elezioni politiche d'autunno

Ultime Notizie dalla rete : Marocco boom Covid, boom di contagi in Marocco: da 300 a 3mila in meno di un mese Crescono a ritmo sostenuto le infezioni da Covid - 19 in Marocco . Il passaggio dai 288 casi del 21 giugno ai 2.853 del 17 luglio descrive una propagazione molto più rapida di quella che per esempio portò al picco dell'autunno 2020, con 6.195 casi in sole ...

