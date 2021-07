Maneskin | Victoria è stata aggredita? La verità

(Di domenica 18 luglio 2021) Nelle ultime ore sui social sono circolate alcune indiscrezioni secondo cuiDe Angelis, la bassista dei, sarebbemoleda un uomo in Germania. La band non ha confermato l’accaduto, ma le parole dei fan presenti non sembrano lasciare spazio a dubbi. I, dopo il successo all’Eurovision Festival con il loro brano “Zitti e buoni”, stanno girando l’Europa per suonare nelleArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Maneskin Victoria De Angelis aggredita? la bassista fa chiarezza: “Un fraintedimento” - #Maneskin #Victoria… - katiadiluna16 : È arrivata la smentita di Vic sulla presunta molestia sessuale in #germania ecco le sue dichiarazioni… - zazoomblog : Maneskin Victoria De Angelis aggredita? la bassista fa chiarezza: “Un fraintedimento” - #Maneskin #Victoria… - zazoomblog : Maneskin Victoria De Angelis aggredita? La bassista fa chiarezza: “Un fraintendimento” - #Maneskin #Victoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Victoria

Damiano l'ha difesa, i fan in allarme La bassista dei, ha vissuto attimi? L'articolodeiaggredita: il racconto che lascia senza parole proviene da Ultimaparola.com .Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Approfondisci: Scheda artista Tour&Concerti Damiano ,De Angelis La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Maneskin, Victoria aggredita in Germania durante un concento della band romana? Panico tra i fan, le parole sono chiare ...È uscito solo ieri alle 19 con una première mondiale su YouTube il videoclip dei Måneskin, e ha già oltre 4 milioni di visualizzazioni. Il video ufficiale di 'I wanna be your slave', girato in pellico ...