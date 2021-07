Lecce | principio d' incendio nell' ospedale San Giuseppe a Copertino

(Di domenica 18 luglio 2021)- Momenti di paura nel pomeriggio all'San, in Salento, per und'divampato nel laboratorio analisi, ora inagibile. Probabilmente a causa di uno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lecce principio

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Momenti di paura nel pomeriggio all'ospedale San Giuseppe a Copertino, in Salento, per und'incendio divampato nel laboratorio analisi, ora inagibile. Probabilmente a causa di uno ......all'interno del laboratorio di analisi dell' San Giuseppe a Copertino () . La struttura è ora inagibile e l'attività è stata dirottata all'ospedale di Galatina. Leggi anche > Ildi ...Lecce - Momenti di paura nel pomeriggio all’ospedale San Giuseppe a Copertino, in Salento, per un principio d’incendio divampato nel laboratorio analisi, ora inagibile. Probabilmente a causa di uno sb ...Paura, oggi pomeriggio, per un incendio divampato all'interno del laboratorio di analisi dell'ospedale San Giuseppe a Copertino (Lecce). La struttura è ora inagibile ...