Inter, tutto su Nandez: incontro tra l'agente del sudamericano e i dirigenti nerazzurri (Di domenica 18 luglio 2021) L'Inter punta forte su Nahitan Nandez, centrocampista e all'evenienza esterno a tutta fascia di proprietà del Cagliari. Il calciatore sudamericano è nel mirino del club meneghino, che tramite il lavoro forsennato di Beppe Marotta e Piero Ausilio sta cercando di trovare l'intesa con la società sarda. Dopo un primo incontro tra l'agente del giocatore, Pablo Bentancur, la dirigenza nerazzurra sta pensando a una formula per portare Nandez a Milano. La richiesta del Cagliari è fissata a 36 milioni di euro, come recita la clausola; alcune contropartite tecniche, però, possono diminuire le ...

