Green pass obbligatorio per discoteche e ristoranti al chiuso. L'accordo per non chiudere fino a metà agosto (Di domenica 18 luglio 2021) Tra martedì e mercoledì 20 e 21 luglio, dovrebbe riunirsi la cabina di regia per l'emergenza Coronavirus. La variante Delta galoppa, i contagi giornalieri sono tornati sopra quota 3mila e c'è l'esigenza di mantenere aperta l'Italia, almeno fino a metà agosto. Il governo avrebbe trovato una mediazione tra le forze politiche che lo sostengono per evitare che l'ondata pandemica in arrivo metta in crisi il sistema sanitario e, insieme, permettere a operatori turistici, ristoratori e imprenditori estivi di non interfacciarsi con le restrizioni da zona gialla o più scura. Prima di tutto, rimodulando il passaggio dalla zona ...

