Corsport | Insigne può rinnovare alla Messi | gestione in proprio dei diritti d’immagine

(Di domenica 18 luglio 2021) Il rompicapo continua.e il Napoli. Il Corriere dello Sport lancia un’idea: rinnovo. Il suo rinnovo con il Barcellona può essere uno spunto. Un’idea di escamotage alternativi. Cose a cui Lorenzo ha già pensato: senza un ritocco dell’ingaggio, infatti, vorrebbe poter gestire i, tabù mai sfatato in questa. O magari potrebbe spalmare la cifra desiderata, o giù di lì, giocando sulla durata. Per ora le parti sono ferme sempre allo stesso punto:vuole guadagnare più dei 5 milioni attuali, vuole un aumento, e il Napoli non ha ...

Advertising

napolista : Il Napoli di De Laurentiis non ha mai ceduto sui diritti d’immagine. Si potrebbe anche spalmare la cifra su più ann… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - GianguidT : @CorSport @Gazzetta_it @tuttosport E #votapesceInc #troglomuccusamma E #pennivendoli associati Dipalla ha rinnov… - AlexAlioscia7 : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? L'ultimo #Insigne ?? Un sabato da grandi con #Inter, #Milan e #Lazio ?? 'Voglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Insigne

CalcioNapoli24

Le parti sono lontanissime, separate dal muro di Berlino foto Hermann Il presidente De Laurentiis non farà nulla per convincerea restare a Napoli. Nemmeno lo contatterà per iniziare a ...Si è pensato che fosse lì per discutere del rinnovo dicon il Napoli ma non è così, scrive il Corriere dello Sport. Anche perché non erano presenti né il presidente De Laurentiis, né il ...Tanti altri sport sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, ma c'è spazio anche per il calcio. Il quotidiano si sofferma sui tanti calciatori delle big che hanno ...De Laurentiis ritiene che toccherà a Lorenzo, una volta godute le meritate vacanze in famiglia, spiegare i suoi desideri e i suoi programmi in merito al futuro, alla carriera e alle aspirazioni. Tecni ...