Calciomercato Juventus, cessione decisa - Addio al difensore (Di domenica 18 luglio 2021) A dare l'annuncio è stata 'La Gazzetta dello Sport' che parla del giovane pupillo di Pirlo già pronto a vestire la maglia dell'Atalanta. Profilo che piace molto a Gasperini e che potrebbe, dunque, ... Leggi su juvelive (Di domenica 18 luglio 2021) A dare l'annuncio è stata 'La Gazzetta dello Sport' che parla del giovane pupillo di Pirlo già pronto a vestire la maglia dell'Atalanta. Profilo che piace molto a Gasperini e che potrebbe, dunque, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - Gazzetta_it : #Locatelli vede solo Juve: Bonucci e Chiellini in marcatura e l'ottimismo resta #calciomercato - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - Cucciolina96251 : RT @ninobizzintino: #juventus #Calciomercato la Juve sta cercando Locatelli perché ad Allegri serve un centro mediano metodista, per cui pa… - Cucciolina96251 : RT @CalciohellasIt: Hellas Verona, sondaggio per Frabotta della Juventus. C’è anche l’Atalanta #Calciomercato -