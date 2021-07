Ascolti TV 17 luglio | Una Vita va bene solo nel DayTime

(Di domenica 18 luglio 2021) Come sono andati glitv del 172021? In linea di massima la giornata ha conseguito bassi riscontri anche per via del sabato estivo. Rai 1, nel Prime Time, ha trasmesso The Voice Senior con Antonella Clerici che ha tenuto compagnia a 1.94 milioni di persone, raggiungendo uno share del 13.6%. Tali numeri hanno superato di gran lunga quelli di Canale 5 che con All Together Now ha intrattenuto davanti agli schermi 1.24 milioni di persone, pari ad uno share dell'8.8%.TV ieri 17: Unanon si ferma, Downton Abbey su La7 Rai 2 ha mandato in onda un film dal titolo Terrore in ...

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 17 Luglio La seconda puntata della seconda stagione di #AmoreInQuarantena ha conquistato 1.0… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 17 Luglio Su Rai1 il film #NonPuoiComprareIlMioAmore ha conquistato 858.000 telespettatori p… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 17 Luglio La replica del quinto episodio della seconda stagione di #ElisaDiRivombrosa ha con… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 17 Luglio #UnaVita ha appassionato nella puntata di ieri 1.985.000 telespettatori con il 14… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 17 Luglio La puntata di #Beautiful ha appassionato 2.223.000 telespettatori e il 15.2% di sh… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

tv di sabato 172021: nuova sfida tra Rai1 vs Canale 5. The Voice Senior su Rai 1 contro All Together Now - Summer Edition su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv ...Redazione Sorrisi Rai 1 The Voice Senior : 1.941.000 telespettatori (share 13,6%). Canale 5 All Together Now: 1.240.000 telespettatori (share 8,8%). Rai 2 Terrore in paradiso : 1.035.000 ...Prosegue l'appuntamento con la Serie TV spagnola Grand Hotel, in programma in prima visione assoluta anche la prossima domenica 25 luglio 2021. Le anticipazioni rivelano che, dopo una serie di cambi p ...Rai 1 The Voice Senior: 1.941.000 telespettatori (share 13,6%). Canale 5 All Together Now: 1.240.000 telespettatori (share 8,8%). Rai 2 Terrore in paradiso: 1.035.000 telespettato ...