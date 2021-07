Vortice ciclonico diretto verso sud, timori per allagamenti e alluvioni in Italia (Di sabato 17 luglio 2021) AGI - Un insidioso Vortice ciclonico sta attraversando l'Italia e ora raggiunge il Sud. Il weekend trascorrerà con episodi importanti di maltempo, in alcuni casi anche estremo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un sabato con nubifragi e grandinate che sferzeranno soprattutto le regioni adriatiche e inizialmente anche il Meridione, domenica la parte più intensa della perturbazione collegata al ciclone in transito si concentrerà al Sud. Precipitazioni a tratti molto abbondanti e sotto forma di temporale con grandine potranno colpire gran parte delle regioni, ma in special modo le coste tirreniche, il Gargano e la Campania. Il ... Leggi su agi (Di sabato 17 luglio 2021) AGI - Un insidiososta attraversando l'e ora raggiunge il Sud. Il weekend trascorrerà con episodi importanti di maltempo, in alcuni casi anche estremo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un sabato con nubifragi e grandinate che sferzeranno soprattutto le regioni adriatiche e inizialmente anche il Meridione, domenica la parte più intensa della perturbazione collegata al ciclone in transito si concentrerà al Sud. Precipitazioni a tratti molto abbondanti e sotto forma di temporale con grandine potranno colpire gran parte delle regioni, ma in special modo le coste tirreniche, il Gargano e la Campania. Il ...

