Uccisa dal marito per gelosia. In paese una cassetta per denunciare le violenze sulle donne (Di sabato 17 luglio 2021) Una violenta lite nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana (Napoli) è sfociata in uxoricidio . Vincenza Tortora, 63 anni, è stata colpita a morte con un colpo di coltello dal marito ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 17 luglio 2021) Una violenta lite nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana (Napoli) è sfociata in uxoricidio . Vincenza Tortora, 63 anni, è stata colpita a morte con un colpo di coltello dal...

