Terribile incidente a Roma tra auto e scooter: morto 34enne (Di sabato 17 luglio 2021) Ancora sangue sulle strade della Capitale e un giovane centauro di 34 anni che, questa mattina, ha perso la vita a seguito di un incidente. E' successo intorno alle 9 in via di Centocelle, all'altezza del civico 251, dove a scontrarsi – per cause in fase di accertamento – sono stati un motoveicolo Yamaha Xp 500 e un'auto, una Toyota Aygo. incidente mortale a Centocelle Dai primi accertamenti, pare che i due veicoli si siano scontrati lateralmente, ma starà agli agenti della Polizia Locale ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Purtroppo, il conducente dello scooter, un uomo di 34 anni, è deceduto sul posto. A bordo ...

