Rai: Anzaldi (Iv), "Per tg Fuortes valuti direttori esterni di garanzia" (Di sabato 17 luglio 2021) È quanto dichiara il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in un'intervista a 'Globalist'. Alla domanda se la nomina di direttori esterni non ... Leggi su politicanews (Di sabato 17 luglio 2021) È quanto dichiara il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele, in un'intervista a 'Globalist'. Alla domanda se la nomina dinon ...

Advertising

ItaliaViva : . @Michele_Anzaldi contro la Rai: «Repliche per tre mesi, perché devo pagare il canone anche in estate» - afgianas : RT @ItaliaViva: .@Michele_Anzaldi contro la Rai: 'Repliche per tre mesi, perché devo pagare il canone anche in estate' - Guvizzini : RT @Michele_Anzaldi: Anzaldi contro la Rai: «Repliche per tre mesi, perché devo pagare il canone anche in estate» - sardo1951 : RT @ItaliaViva: . @Michele_Anzaldi contro la Rai: «Repliche per tre mesi, perché devo pagare il canone anche in estate» - ElicrinaMacrina : Ecco la domanda la faccia a MATTEO RENZI che ha avuto la brillante idea di associare il canoneRAI alla bolletta del… -