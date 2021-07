Ordinanza in Sardegna: controlli Covid in porti e aeroporti (Di sabato 17 luglio 2021) Tornano i controlli Covid nei porti e aeroporti in Sardegna . Il presidente della Regione, Christian Solinas, firmerà in giornata l'Ordinanza regionale con cui saranno ripristinati i controlli Covid ... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) Tornano ineie aeroin. Il presidente della Regione, Christian Solinas, firmerà in giornata l'regionale con cui saranno ripristinati i...

Advertising

AnsaSardegna : Covid: Solinas, oggi ordinanza su controlli arrivi in Sardegna. 'Chiesto a Ue e Governo di controllare green pass c… - zazoomblog : Covid: Solinas ordinanza su controlli arrivi in Sardegna - #Covid: #Solinas #ordinanza #controlli - vivere_sardegna : Sardegna blindata, ordinanza di Solinas in arrivo: tamponi solo ai turisti stranieri - sardanews : Sardegna blindata, ordinanza di Solinas in arrivo: tamponi solo ai turisti stranieri - valentinadigrav : RT @repubblica: Coronavirus, le isole si blindano: test obbligatori in Sicilia per chi arriva da Malta, Spagna e Portogallo, la Sardegna pr… -