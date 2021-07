NASCAR Xfinity Series, Christopher Bell domina a Loudon (Di sabato 17 luglio 2021) Christopher Bell #54 domina la scena in quel di Loudon e vince nella NASCAR Xfinity Series. Il pilota di Joe Gibbs Racing ha controllato la corsa dal primo giro alla bandiera scacchi. Secondo posto per Justin Allgaier (Jr Motorsport #7), protagonista nel finale di una Bella lotta contro Daniel Hemric (Gibbs #18). Bell, attualmente impegnato nella Cup Series, ha vinto entrambe le Stage senza problemi. Il #54 dell’Xfinity Series non ha avuto rivali in una pista atipica come il New Hampshire ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021)#54la scena in quel die vince nella. Il pilota di Joe Gibbs Racing ha controllato la corsa dal primo giro alla bandiera scacchi. Secondo posto per Justin Allgaier (Jr Motorsport #7), protagonista nel finale di unaa lotta contro Daniel Hemric (Gibbs #18)., attualmente impegnato nella Cup, ha vinto entrambe le Stage senza problemi. Il #54 dell’non ha avuto rivali in una pista atipica come il New Hampshire ...

RCLatin2 : VUELTA FINAL !!! BELL RUMBO AL TRIUNFO !!! STAGE2, ????NEW HAMPSHIRE !!! #Ambetter200 ??NASCAR XFINITY !!! - RCLatin2 : VUELTA 30 DE 45 !!! PRIMERO BELL !! SEGUNDO CINDRIC +2.1 TERCERO ALLMENDINGER +4.1 STAGE2, ????NEW HAMPSHIRE !!!… - RCLatin2 : VUELTA 20 DE 45 !!! PRIMERO BELL !! SEGUNDO CINDRIC +1.7 TERCERO ALLMENDINGER +2.4 STAGE2, ????NEW HAMPSHIRE !!!… - RCLatin2 : BANDERA VERDE !!! ARRANCA !!! PRIMERO ALLMENDINGER !! SEGUNDO BELL, TERCERO BROWN !!! STAGE2, ????NEW HAMPSHIRE !!!… - Rapidash_78_ : Nascar Cup: #JL22???? Nascar Xfinity: #AC22???? Nascar Truck: #MC88???? WRC: #TN11???? #OT8???? StockCar: #GC83???? #RB111… -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Xfinity NASCAR Xfinity Series, Kyle Busch mette l'ultima firma at Atlanta L'Xfinity Series saluta Kyle Busc h che nel 2009 vinse il titolo e negli anni ha sempre sfruttato tutte le competizioni che gli sono concesse da regolamento. Ricordiamo che ogni pilota della ...

NASCAR, Chase Elliott conquista Road America Il due volte campione dell'Xfinity Series ha deciso di rimanere in pista, una scelta copiata da altri protagonisti che hanno preso i punti che spettano ai primi 10 che tagliano il traguardo di ogni ...

NASCAR Xfinity Series, Kyle Busch mette l'ultima firma ad Atlanta OA Sport NASCAR Xfinity Series, Christopher Bell domina a Loudon Christopher Bell #54 domina la scena in quel di Loudon e vince nella NASCAR Xfinity Series. Il pilota di Joe Gibbs Racing ha controllato la corsa dal primo giro alla bandiera scacchi. Secondo posto pe ...

Arriva Cindric, Larson rinnova Marco Cortesi Inizia a muoversi a passi pesanti il mercato Nascar 2022. La notizia più importante è quella per cui Austin Cindric sostituirà Brad Keselowski al volante della Ford Mustang ...

L'Series saluta Kyle Busc h che nel 2009 vinse il titolo e negli anni ha sempre sfruttato tutte le competizioni che gli sono concesse da regolamento. Ricordiamo che ogni pilota della ...Il due volte campione dell'Series ha deciso di rimanere in pista, una scelta copiata da altri protagonisti che hanno preso i punti che spettano ai primi 10 che tagliano il traguardo di ogni ...Christopher Bell #54 domina la scena in quel di Loudon e vince nella NASCAR Xfinity Series. Il pilota di Joe Gibbs Racing ha controllato la corsa dal primo giro alla bandiera scacchi. Secondo posto pe ...Marco Cortesi Inizia a muoversi a passi pesanti il mercato Nascar 2022. La notizia più importante è quella per cui Austin Cindric sostituirà Brad Keselowski al volante della Ford Mustang ...