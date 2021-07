Mobilità | sì a trasferimento docente con vincolo quinquennale che deve assistere parente con disabilità Ordinanza

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 17 luglio 2021) Conpubblicata in questi giorni, la Dott.ssa Daniela Matalucci, Giudice del lavoro di Teramo, ha accolto il ricorso di undi scuola primaria che aveva subito l’esclusione dalla procedura diinterprovinciale nonostante la dichiarazione di assistenza a undi terzo grado disabile grave. Gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia presentavano ricorso per tutelare il diritto del, che, proprio in virtù dell’assistenza, non doveva essere soggetto al(istituto giuridico di recente istituzione che, come noto ...