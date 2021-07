LIVE – Lazio-Auronzo, partita amichevole 2021 (DIRETTA) (Di sabato 17 luglio 2021) La DIRETTA testuale dell’amichevole Lazio-Auronzo. I biancocelesti hanno iniziato il ritiro pre-campionato in vista della sfida del primo turno del campionato di Serie A 2021/2022 e adesso sono pronti per disputare la prima amichevole stagionale. I ragazzi di Maurizio Sarri, infatti, nella giornata odierna di sabato 17 luglio alle ore 18:30 affronteranno la Pro Sesto, dando il via al ciclo di amichevoli che poi porterà all’esordio in campionato con l’Empoli. Sportface.it seguirà l’incontro attraverso una DIRETTA testuale e costanti aggiornamenti in tempo reale. COME ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Latestuale dell’. I biancocelesti hanno iniziato il ritiro pre-campionato in vista della sfida del primo turno del campionato di Serie A/2022 e adesso sono pronti per disputare la primastagionale. I ragazzi di Maurizio Sarri, infatti, nella giornata odierna di sabato 17 luglio alle ore 18:30 affronteranno la Pro Sesto, dando il via al ciclo di amichevoli che poi porterà all’esordio in campionato con l’Empoli. Sportface.it seguirà l’incontro attraverso unatestuale e costanti aggiornamenti in tempo reale. COME ...

