Il retroscena | Salernitana-Simy | summit confermato La verità su Obi

(Di sabato 17 luglio 2021)nella lista dellacon un incontro programmato nei prossimi giorni. L’attaccante del Crotone ha una valutazione alta, piace anche a Udinese e a qualche club inglese, ma lavuole provarci.ha un posto di rilievo in una lista che comprende anche Mota Carvalho (operazione non semplice). Ma vi dobbiamo una spiegazione su Joel Obi, centrocampista appena svincolatosi dal Chievo. Parlano di operazione completata a parametro zero, non è assolutamente vero. Addirittura di accordi raggiunti nei dettagli, falso anche questo. Al punto che, almeno oggi, Obi è una pista ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Salernitana

alfredopedulla.com

finale: per convincere Brahim Diaz a tornare, il Milan gli ha offerto la 10 . ... per Nandez la chiave è Nainggolan LA JOYA Giroud sbarca a Milano SPORT Laè in serie A: l'ok del ...IlUn incontro definito dai partecipanti 'interessante' e 'cordiale'. Un passo in avanti ... Il movimento di sinistra ' Primavera', Liberi e Uguali e il gruppo civico 'Salerno ...Il retroscena Un incontro definito dai partecipanti “interessante ... Il movimento di sinistra “Primavera Salernitana”, Liberi e Uguali e il gruppo civico “Salerno in Comune”. Un canele di dialogo, ...Come funziona sorteggio calendario Serie A? (e) una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri. Sorteggio Calendario Serie A, i criteri. 1. Il calendario Seri ...