Franco Morbidelli non correrà in Austria (Di sabato 17 luglio 2021) Con un tweet del profilo ufficiale del team Yamaha Petronas è stata ufficializzata l’assenza di Morbidelli in Austria. Il Morbido ancora convalescente salterà il doppio appuntamento al RedBull Ring. L’obbiettivo è tornare in sella entro il GP di Misano. Morbidelli out dal doppio GP in Austria Non è assolutamente una sorpresa ma adesso è ufficiale. Franco Morbidelli salterà il doppio appuntamento in Austria dell’8 e del 15 agosto. Niente back to back al RedBull Ring quindi per il pilota Petronas ancora convalescente dopo l’operazione al ginocchio dello scorso 25 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021) Con un tweet del profilo ufficiale del team Yamaha Petronas è stata ufficializzata l’assenza diin. Il Morbido ancora convalescente salterà il doppio appuntamento al RedBull Ring. L’obbiettivo è tornare in sella entro il GP di Misano.out dal doppio GP inNon è assolutamente una sorpresa ma adesso è ufficiale.salterà il doppio appuntamento indell’8 e del 15 agosto. Niente back to back al RedBull Ring quindi per il pilota Petronas ancora convalescente dopo l’operazione al ginocchio dello scorso 25 ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, Franco Morbidelli salta anche le due gare in Austria - infoitsport : MotoGP | Franco Morbidelli salterà le due gare al Red Bull Ring | - infoitsport : Franco Morbidelli assente anche in Austria/ MotoGp, rientrerà a Misano? - P300it : MotoGP | Franco Morbidelli salterà le due gare al Red Bull Ring ? di Alyoska Costantino ?? - infoitsport : MotoGP, Franco Morbidelli ancora out: niente Austria -