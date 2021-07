Diana Del Bufalo: “Mi piace il catcalling”, l’indignazione dei fan sui social (Di sabato 17 luglio 2021) Un’esclamazione infelice quella per cui Diana Del Bufalo è finita immediatamente tra i trend di Twitter e per la quale è stata attaccata dagli utenti e relativa al catcalling, la pratica per cui una donna riceve urla e commenti poco gradevoli, camminando semplicemente per strada. L’attrice ha dichiarato in una story su Instagram: “Sarò una delle pochissime donne a cui piace”, scatenando un’indignazione generale. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021) Un’esclamazione infelice quella per cuiDelè finita immediatamente tra i trend di Twitter e per la quale è stata attaccata dagli utenti e relativa al, la pratica per cui una donna riceve urla e commenti poco gradevoli, camminando semplicemente per strada. L’attrice ha dichiarato in una story su Instagram: “Sarò una delle pochissime donne a cui”, scatenando un’indignazione generale. L'articolo proviene da City Roma News.

