Covid Italia, "più colpito chi non è completamente vaccinato" (Di sabato 17 luglio 2021) "La maggior parte dei casi" di Covid "segnalati in Italia sono stati identificati negli ultimi 14 giorni in soggetti non completamente vaccinati (cioè che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) "La maggior parte dei casi" di"segnalati insono stati identificati negli ultimi 14 giorni in soggetti nonvaccinati (cioè che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, focolaio a Monteverde a Roma dopo la partita Italia-Belgio vista in un pub: oltre 70 contagi. Quasi tutti ha… - Corriere : A Roma focolaio legato alla partita dell’Italia vista in un pub nel quartiere Monteverde: già 73 casi - lucatelese : La Sardegna hai numeri del Covid in aumento del 150% e per questo qualche citrullo vorrebbe metterla in zona gialla… - _GiuseppeNesci : @StaseraItalia Forza Italia non vuole stressare la gente ma auspica il covid pass, ma questi la mattina fanno colaz… - onefitmn : RT @Adnkronos: Il report dell'Iss sul #COVID19 in Italia: 'Più colpito chi non è completamente vaccinato'. -