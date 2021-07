Covid: anche in Sardegna rivolta contro green pass in locali (Di sabato 17 luglio 2021) Parte da Curcuris, piccolo centro dell'Oristanese ai piedi del monte Arci, la rivolta sarda contro i paventati divieti di ingresso in ristoranti, piscine e altri luoghi pubblici senza green pass. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Parte da Curcuris, piccolo centro dell'Oristanese ai piedi del monte Arci, lasardai paventati divieti di ingresso in ristoranti, piscine e altri luoghi pubblici senza. ...

Advertising

SkyTG24 : Variante Delta Covid, Ricciardi: 'Buca anche doppia dose vaccino' - emergency_ong : #COVID19: a Brescia e Milano offriamo supporto ai #migranti irregolari nella prenotazione del #vaccino contro il Co… - MediasetTgcom24 : Covid, Gb: 'Quarantena per chi arriva dalla Francia, anche se vaccinato' #granbretagna - Uni_Insubria : RT @UniPadova: ?? Come spiegare il #vaccino #covid e l’immunità di gregge? @lore_baglioni ci racconta perché è importante vaccinarsi, con u… - Manfred43109337 : @borghi_claudio In Stocazzia pare stiano decidendo di sacrificare i primogeniti per placare l'ira del covid Dovremmo valutare anche noi.. -