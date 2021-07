Casellati | Calderoli non era autorizzato a discutere di aumenti di stipendio

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 luglio 2021) In una nota inviata al Foglio, l’ufficio stampa del presidente del Senato fa sapere che la presidente Maria Elisabettanon era a conoscenza del contenuto della bozza contrattuale, rivelata dal Foglio e siglata dai sindacati interni e da Roberto, vicepresidente delegato alla “rappresentanza permanente per i problemi del personale”, nella quale si prevedono - come raccontato dal Foglio - forti compensazioni in denaro in cambio del passaggio dei trattamenti pensionistici dei funzionari del Senato al sistema “Fornero” già adottato per tutti gli italiani nel 2011. L’ufficio stampa del presidenteprecisa, inoltre, ...