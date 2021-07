Borsellino: l'urlo di Salvatore, 'depistaggi da chi non vuole verità, Stato non processa se stesso' (2) (Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) - Poi, parlando della relazione della Commissione regionale antimafia all'Ars pubblicata nei giorni scorsi dal Presidente Claudio Fava, secondo cui i depistaggi non sarebbero mai finiti, Salvatore Borsellino dice: "Con Fava, purtroppo, ho avuto dei dissidi su certe cose, le ha avute anche con il mio avvocato. Con la Commissione antimafia, che qualche volta mi è sembrata un trampolino per le aspirazioni di chi vuole diventare Presidente della Regione, ma devo dire che in questo caso sono assolutamente d'accordo con Fava - spiega- I depistaggi continuano, e lo dimostra ad esempio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) - Poi, parlando della relazione della Commissione regionale antimafia all'Ars pubblicata nei giorni scorsi dal Presidente Claudio Fava, secondo cui inon sarebbero mai finiti,dice: "Con Fava, purtroppo, ho avuto dei dissidi su certe cose, le ha avute anche con il mio avvocato. Con la Commissione antimafia, che qualche volta mi è sembrata un trampolino per le aspirazioni di chidiventare Presidente della Regione, ma devo dire che in questo caso sono assolutamente d'accordo con Fava - spiega- Icontinuano, e lo dimostra ad esempio, ...

L’urlo di Salvatore Borsellino: “I depistaggi da chi non vuole la verità” Salvatore Borsellino, maglietta rossa e cappellino intonato, è seduto sotto l’albero piantato in via D’Amelio per tenere vivo il ricordo del fratello Paolo Borsellino e dei cinque agenti di scorta ...

