AGCOM: solo 2,1 milioni di accessi con FTTH | Punto Informatico (Di sabato 17 luglio 2021) In base ai dati pubblicati da AGCOM, le connessioni con tecnologia FTTH sono circa 2,1 milioni, mentre quelle FTTC sono oltre 9,6 milioni. AGCOM: solo 2,1 milioni di accessi con FTTH Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo AGCOM: solo 2,1 milioni di accessi con FTTH Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di sabato 17 luglio 2021) In base ai dati pubblicati da, le connessioni con tecnologiasono circa 2,1, mentre quelle FTTC sono oltre 9,62,1dicon. Read MoreL'articolo2,1diconproviene da HelpMeTech.

Advertising

puntotweet : AGCOM: solo 2,1 milioni di accessi con FTTH - sticazzimelrose : @RDelGrosso @lucianoghelfi @TV8it dovrebbero aggiornare la delibera dell agcom che prevede in caso di finalisti ita… - maaxxx95 : @a_magliocchi @Alberto65106028 @rujj98 @FBiasin il contratto agcom non prevede wimbledon, quindi potevano non manda… - sticazzimelrose : @Michele_Anzaldi è una esclusiva sky. nulla può farci la rai... la delibera agcom prevede che il servizio pubblico… - Ilsuperbo89 : @fabiofabbretti Ma non erano obbligati comunque, o sbaglio? Solo Davis e fasi finali Internazioni erano nella lista Agcom. -

Ultime Notizie dalla rete : AGCOM solo AGCOM: solo 2,1 milioni di accessi con FTTH L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato i dati relativi alle reti fisse e mobili rilevati dall'Osservatorio sulle ... solo 2,1 milioni in totale con un incremento di circa ...

Web, Ciuoffo: "Ecco come superare l'inerzia digitale" "Anche il commissario Agcom Antonello Giacomelli , per altro già esponente del Partito Democratico, ...errori che il governatore Giani sta portando avanti un po' in tutti i campi nonostante sia solo al ...

AGCOM: solo 2,1 milioni di accessi con FTTH Punto Informatico AGCOM: solo 2,1 milioni di accessi con FTTH In base ai dati pubblicati da AGCOM, le connessioni con tecnologia FTTH sono circa 2,1 milioni, mentre quelle FTTC sono oltre 9,6 milioni.

Crolla il rame e cresce la fibra: la banda ultralarga è sempre più diffusa. I dati di AGCOM L’ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni conferma il notevole incremento degli accessi fibra e fixed wireless; il rame è una tecnologia sempre meno i ...

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni () ha pubblicato i dati relativi alle reti fisse e mobili rilevati dall'Osservatorio sulle ...2,1 milioni in totale con un incremento di circa ..."Anche il commissarioAntonello Giacomelli , per altro già esponente del Partito Democratico, ...errori che il governatore Giani sta portando avanti un po' in tutti i campi nonostante siaal ...In base ai dati pubblicati da AGCOM, le connessioni con tecnologia FTTH sono circa 2,1 milioni, mentre quelle FTTC sono oltre 9,6 milioni.L’ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni conferma il notevole incremento degli accessi fibra e fixed wireless; il rame è una tecnologia sempre meno i ...