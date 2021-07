Valentino Bisegna di Matt e Bise diventa papà | l’annuncio sui social

Advertising

MaryMix1999 : RT @perchetendenza: 'Bise': Perché lo youtuber Valentino Bisegna ha annunciato che diventerà padre - hbwxflicker__ : RT @perchetendenza: 'Bise': Perché lo youtuber Valentino Bisegna ha annunciato che diventerà padre - emilyndosta : RT @perchetendenza: 'Bise': Perché lo youtuber Valentino Bisegna ha annunciato che diventerà padre - peppe844 : RT @perchetendenza: 'Bise': Perché lo youtuber Valentino Bisegna ha annunciato che diventerà padre - Francym97 : RT @perchetendenza: 'Bise': Perché lo youtuber Valentino Bisegna ha annunciato che diventerà padre -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Bisegna

Il Fatto Quotidiano

Bise, all'anagrafe, è nato il 17 marzo sotto il segno dei Pesci. Ad accomunarli la città d'origine, Torino , e lo stesso anno di nascita, il 1993. Coetanei e con una spiccata ...Cicogna in volo per Sara Di Sturco edel duo Matt & Bise . Le due star del web hanno annunciato nelle scorse ore la dolce attesa. Grande gioia per i due giovani che hanno entrambi sottolineato di essere al settimo cielo ...Sono ormai anni che Valentino Bisegna, del duo Matt e Bise, è nel cuore degli utenti del web. Come sappiamo infatti i comici da tempo hanno conquistato YouTube e i social, e numerosi sono i fan che ...Cicogna in volo per Sara Di Sturco e Valentino Bisegna del duo Matt & Bise. Le due star del web hanno annunciato nelle scorse ore la dolce attesa. Grande gioia per i due giovani che hanno entrambi ...