The Continental: la serie spinoff di John Wick sarà diratta da Albert Hughes (Di sabato 17 luglio 2021) La serie The Continental, prodotta per Starz, sarà composta da tre puntate e alla regia sarà impegnato Albert Hughes. The Continental, la serie spinoff di John Wick, verrà prodotta da Lionsgate come un evento televisivo composto da tre episodi che saranno ideati come se fossero dei lungometraggi. Lo studio ha inoltre annunciato ulteriori cambiamenti e i nome del regista che si occuperà dell'atteso progetto. La serie Starz dedicata a The Continental sarà ...

