Stipendi, Ronaldo in vetta: è il più pagato, superato Neymar (Di venerdì 16 luglio 2021) Con 31 milioni comanda la classifica degli Stipendi, Messi è solo terzo Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 luglio 2021) Con 31 milioni comanda la classifica degli, Messi è solo terzo Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

nmagstars : Stipendi, Ronaldo balza... - sportli26181512 : Stipendi, Ronaldo in vetta: è il più pagato, superato Neymar: Stipendi, Ronaldo in vetta: è il più pagato, superato… - Gazzetta_it : Stipendi, #Ronaldo balza in vetta: è il più pagato, superato Neymar - MattiaMinasi : @Giusepp20132403 @armando18992 @DiMarzio Anche il tuo è sempre lo stesso disco, siccome ci mancano giocatori non po… - lodi_alberto : Sinceramente... che sia Donnarumma o Dybala Pogba o Messi e Ronaldo non vi sembrano troppi soldi (e a mio parere in… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi Ronaldo Stipendi, Ronaldo in vetta: è il più pagato, superato Neymar Così Ronaldo è tornato davanti Neymar e adesso supererà anche Messi, che spalmando scivolerà dal primo al terzo posto della classifica dei paperoni del pallone. Nella top five ci sono anche Mbappé e ...

La lezione di Mancini è già dimenticata, su Dazn è tornata l'ipocrisia della Serie A ...e ha proseguito chiarendo che lui non cade nel tranello e non risponde alla battuta sugli stipendi ... Ha anche detto che Ronaldo resta, anche se era imbarazzato mentre lo diceva. L'altra notizia è ...

Stipendi, Ronaldo in vetta: è il più pagato, superato Neymar La Gazzetta dello Sport Ronaldo abbraccia la Juventus: ipotesi rinnovo L'addio appare scongiurato, il futuro di Ronaldo si tinge di bianconero: cresce l'ipotesi rinnovo, con Mendes atteso a Torino nei prossimi giorni ...

Il peso dei miti sulle casse Nell’era del Covid i miti non vengono risparmiati dall’ondata di ritocchi al ribasso che sta ridefinendo, dolorosamente, tutto il sistema. E devono scendere a compromessi, ben sapendo però che le rela ...

Cosìè tornato davanti Neymar e adesso supererà anche Messi, che spalmando scivolerà dal primo al terzo posto della classifica dei paperoni del pallone. Nella top five ci sono anche Mbappé e ......e ha proseguito chiarendo che lui non cade nel tranello e non risponde alla battuta sugli... Ha anche detto cheresta, anche se era imbarazzato mentre lo diceva. L'altra notizia è ...L'addio appare scongiurato, il futuro di Ronaldo si tinge di bianconero: cresce l'ipotesi rinnovo, con Mendes atteso a Torino nei prossimi giorni ...Nell’era del Covid i miti non vengono risparmiati dall’ondata di ritocchi al ribasso che sta ridefinendo, dolorosamente, tutto il sistema. E devono scendere a compromessi, ben sapendo però che le rela ...