Speranza “Per i colori delle Regioni più peso a tasso ospedalizzazione” (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più ildirispetto agli altri indicatori”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

