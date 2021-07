Smalling: "Mourinho è l'allenatore perfetto per la Roma" (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma - Intervistato da BBC Sport , Chris Smalling ha parlato del suo rapporto con José Mourinho. Queste le sue parole: "È stata una sorpresa per tutti, c'è stato grande entusiasmo al suo annuncio. Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021)- Intervistato da BBC Sport , Chrisha parlato del suo rapporto con José. Queste le sue parole: "È stata una sorpresa per tutti, c'è stato grande entusiasmo al suo annuncio.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Smalling: 'Mourinho perfetto per questo club, il suo arrivo ci ha dato entusiasmo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Smalling: 'Mourinho perfetto per questo club, il suo arrivo ci ha dato entusiasmo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Smalling: 'Mourinho perfetto per questo club, il suo arrivo ci ha dato entusiasmo' - apetrazzuolo : ROMA - Smalling: 'Mourinho perfetto per questo club, il suo arrivo ci ha dato entusiasmo' - napolimagazine : ROMA - Smalling: 'Mourinho perfetto per questo club, il suo arrivo ci ha dato entusiasmo' -