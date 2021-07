Sequestrano e bastonano 20enne | tre arresti nel Barese

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lo avrebbero picchiato prima con schiaffi, gomitate, pugni e calci, per punirlo dopo il presunto furto di un portafogli, e poi, dopo averlo rinchiuso in una stanza, lo avrebbero colpito ripetutamente ...

ANSA Nuova Europa

